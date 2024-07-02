擔心恐襲　多個美軍駐歐洲基地提高警戒

2021年8月3日在美國弗吉尼亞州阿靈頓拍攝的五角大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，美國官員6月30日披露，由於擔心遭到恐怖襲擊，美國軍方當天把多個美國駐歐洲部隊基地的警戒級別提升至第二高。



美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞部以數名不願公開姓名的官員為消息源報導，這些軍事基地包括在德國斯圖加特市的美軍歐洲司令部總部、在凱撒斯勞滕市的拉姆施泰因空軍基地以及位於意大利的阿維亞諾空軍基地。



據美國陸軍網站介紹，第二高警戒級別稱“查理”級，指“發生事件、收到情報表明可能發生某種形式的恐怖襲擊或針對人員及設施的襲擊”。



其中一名官員說，他們“至少十年”沒有見過這種警戒級別。



美軍歐洲司令部發言人丹·戴表示不就具體的警戒級別置評，但補充說，軍方正“不斷評估影響美國海外軍事基地安全的各種因素”。出於安全考慮，軍方不會公開具體措施，但將保持警惕。



五角大樓說，由於一些因素綜合起來可能影響駐歐美軍及其家屬的安全，美軍歐洲司令部正加強警戒。



美軍基地最高反恐警戒級別為“德爾塔”級，意味著恐怖襲擊已發生或“即將發生”。



法新社報導，今年3月俄羅斯首都莫斯科近郊一家音樂廳遭到恐怖襲擊、造成將近150人喪生後，多個歐洲國家提高警戒狀態。法國即將舉行巴黎奧運會，歐洲足球錦標賽正在德國舉行，法德兩國同樣高度戒備。美國國務院提醒目前在德國的美國公民，鑒於恐怖主義威脅加劇，要更加謹慎。