湖南岳陽3名幹部防汛排查時被山洪衝走

中評社北京7月2日電／據新華社報導，記者2日從湖南省岳陽縣防汛抗旱指揮部瞭解到，7月1日21時許，岳陽縣毛田鎮3名幹部駕車在孟城村楊家片進行防汛排查，由於突發山洪，車輛被衝至條洞水庫下游河流。截至2日11時，車輛已被打撈上岸，兩人已確認安全，1人仍處於失聯狀態。



事發後，縣、鎮、村三級迅速啟動應急響應機制，組織200餘人全力開展搜救。