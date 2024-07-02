泡泡瑪特助力中泰潮流文化交流

LABUBU重磅亮相泰國曼谷，並被授予“神奇泰國體驗官”榮譽稱號。（圖片來源：中國東盟報導） 中評社北京7月2日電／據“中國東盟報導”報導，“LABUBU、LABUBU、LABUBU……”7月1日下午，曼谷素萬那普機場人頭攢動，身穿白色LABUBUT恤的泰國粉絲們熱情呐喊，泡泡瑪特明星朋友LABUBU邁著靈動可愛的步伐一邊走向他們，一邊熱情互動。



LABUBU“本尊”重磅亮相泰國曼谷，現場為LABUBU接機的場面和待遇堪比當紅明星。讓人意外的是，泰國官方為LABUBU舉辦了盛大的歡迎儀式，並授予LABUBU“神奇泰國體驗官”的榮譽稱號。泰國旅遊與體育部部長瑟姆薩·蓬帕尼、泰國國家旅遊局局長塔帕妮·吉婭蒂沛汶、中華人民共和國駐泰王國大使館新聞與公共外交處參贊趙夢濤、泰國旅遊警察局局長薩席拉·頗昂中將、素萬那普機場總監吉迪蓬·吉滴卡宗、泰國尊榮卡公司總經理瑪納特·安納瓦、泡泡瑪特國際集團副總裁陳曉芸、去哪兒旅行度假事業部副總裁錢代哲等共同出席了此次歡迎儀式。



這也是泰國官方層面首次為一個潮玩IP形象授予如此高級別的稱號，據瞭解，新晉“神奇泰國體驗官”LABUBU將開啟為期一周的“奇遇泰國”之旅，深度體驗當地特色文化，並在泡泡瑪特IP主題店開業現場和粉絲互動。

