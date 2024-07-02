國家文物局：暑期部分場館可延長開放時間

中評社北京7月2日電／據中國網報導，7月1日，國家文物局辦公室發布關於做好2024年暑期博物館開放服務工作的通知。通知提出，重點場館、熱門場館可根據實際情況，通過適當延長開放時間、策劃雲展覽、雲直播、雲教育以及流動展覽等方式，更大限度滿足公眾參觀需求。



國家文物局辦公室關於做好2024年暑期博物館開放服務工作的通知



各省、自治區、直轄市文物局（文化和旅遊廳／局），新疆生產建設兵團文物局，各有關單位：



暑期是廣大觀眾特別是青少年參觀博物館的高峰期。為充分發揮博物館社會教育功能，更好滿足廣大公眾精神文化需求，現就做好2024年暑期博物館開放服務工作提出以下意見：



一、加強統籌部署



各級文物行政主管部門要提前預判、科學謀劃、統籌部署，整合所在地區文博資源，針對觀眾需要做好組織調度，策劃推出形式多樣的陳列展覽和教育活動。加強陳列展覽、教育活動、文創開發等工作的審核與備案，確保正確傳播導向與供給質量。各地博物館應結合暑期特點，策劃開展適合青少年參與的特色展覽和教育活動，強化博物館教育功能。中央地方共建國家級重點博物館要充分發揮輻射帶動和幫扶作用，通過聯展、巡展等方式推動一批精品大展到中小博物館展出，為公眾提供更多選擇。重點場館、熱門場館可根據實際情況，通過適當延長開放時間、策劃雲展覽、雲直播、雲教育以及流動展覽等方式，更大限度滿足公眾參觀需求。



二、提升便利化水平



各級文物行政主管部門要加強指導，科學評估場館承載量，創新舉措，通過多種方式提高觀眾參觀博物館便利化水平。經評估無需通過預約機制實現分流、錯峰的場館應取消預約；如確需預約的，應結合實際優化預約機制，加強精細化管理，盡可能簡化預約程序，並通過保留人工窗口、電話預約等方式，為中小學生、老年人、殘疾人以及運用智能設備困難人群提供預約服務。要優化安檢和核驗流程，縮短觀眾排隊等候時間，增設防暑設備和必要防暑藥品、飲品，切實做好觀眾和一線工作人員防暑降暑工作。要將外籍人員所持有效證件納入預約認可使用的身份證件範圍，完善外籍人員支付方式，開發多語種預約渠道、導覽服務，提升外籍人員參觀便利化水平。

