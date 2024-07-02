美年健康集團郭美玲出席中日企業家峰會

（圖源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，近日，美年健康集團副董事長郭美玲受邀出席了“2024中日企業家峰會”，參與了醫療大健康主題對話，與中日企業代表一起在會上探討中日醫療健康產業的合作機遇及創新合作模式。



峰會現場，美年健康集團副董事長郭美玲、長生控股株式會社董事長遠藤拓馬、GFA株式會社社長片田朋希、海納陽光（北京）醫藥控股有限公司董事長劉學峰、北京鷹之眼智能健康科技有限公司執行總裁常東來，日本塞夫株式會社社長潘庸安一六位嘉賓圍繞如何通過創新合作模式，加強雙方在醫療技術、健康管理、醫藥研發等方面的交流與協作，共同應對全球健康挑戰，實現互利共贏展開了討論和交流。



美年健康集團副董事長郭美玲表示，美年健康集團在自身多年發展中一直關注日本健檢協會總結的未來健檢行業發展的主要技術方向，包括LDCT、基因檢測、無創癌症早期篩查、AI應用等方向，並引入了相關技術作為篩查手段。未來，大健康產業發展將呈現高科技化、精準化、智能化、融合化、國際化的發展趨勢。美年健康下一步將積極開拓日本市場，期待和日本相關的頭部優秀企業在醫療科技創新、健康體檢、健康管理、高端醫療、醫養結合以及重點專科等領域展開合作，進一步推動醫療科技的創新應用，為雙方人民提供更先進、更優質的智慧化健康管理方案。