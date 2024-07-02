暑運首日　全國鐵路發送旅客超1300萬人次

中評社香港7月2日電／記者2日從中國國家鐵路集團有限公司瞭解到，7月1日暑運首日，全國鐵路發送旅客1363.8萬人次，鐵路運輸安全平穩有序；7月2日，全國鐵路預計發送旅客1200萬人次，計劃開行旅客列車10286列。



新華社報導，國鐵集團運輸部相關負責人表示，7月1日至8月31日暑運期間，學生流、旅遊流、探親流等出行旺盛，鐵路客流將保持高位運行。鐵路部門精心制定暑期旅客運輸工作方案，加大運輸能力投放，落實便民利民惠民舉措，助力旅客平安有序出行。