秘魯總統訪華，盛贊中國高鐵速度快

中評社北京7月2日電／據中國網報導，應中國國家主席習近平邀請，秘魯共和國總統迪娜•埃爾西利婭•博魯阿爾特•塞加拉於6月25日至29日對中國進行國事訪問，此行是博魯阿爾特總統任職期間首次訪華。國家主席習近平與博魯阿爾特舉行會談。



博魯阿爾特一行先後到訪中國香港、深圳、上海、蘇州、北京等城市，參訪中國電子信息集團、華為、比亞迪等中國企業。



此訪開啟中秘關係發展新篇章。訪問期間，中秘兩國元首共同簽署《中華人民共和國政府和秘魯共和國政府2024年至2029年共同行動計劃》以及經貿合作、數字經濟、科技創新、檢驗檢疫等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布實質性完成自由貿易協定升級談判。此外，秘魯方面還與相關中國企業達成合作。秘魯總統辦公室表示，秘魯方面已與華為簽署一項協議，將為2萬名秘魯公民提供技術培訓。



此訪是中秘兩國傳統友誼的延續。近幾十年來，秘魯是拉美國家中發展對華關係較為積極、突出的國家之一。處在太平洋另一側的秘魯長期對亞太有濃厚的興趣。在與新中國建交和建立夥伴關係、與中國簽訂自由貿易協議、加入共建“一帶一路”倡議等方面，秘魯都走在拉美國家前列。



秘魯總統訪華，彰顯中秘經濟深度交融。中國是秘魯全球第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國，秘魯也是中國在拉美第四大貿易夥伴。秘魯的銅礦、鐵礦等資源進入中國，為中國經濟發展提供助力；秘魯的牛油果、藍莓等產品出口到中國，成為深受中國百姓喜愛的進口水果，滿足了中國人民日漸豐富的物質生活需要。博魯阿爾特此次訪華，到訪的中國企業都與秘魯有長期、重大合作，從側面反映出中國企業在秘魯投資領域廣、投入程度深。中秘兩國的經濟交融推動兩國社會的進一步交往。在新冠肺炎疫情期間，兩國間不僅有政府層面的守望相助，還有民間的深度交往。當時，許多中國在秘魯企業向當地提供大量物資援助，積極承擔社會責任。