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伊朗代理外長批評西方對以色列的姑息態度
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2024-07-02 17:49:43
中評社北京7月2日電／據央視新聞報導，當地時間7月1日，伊朗代理外長阿里·巴蓋裡在伊朗首都德黑蘭舉行的一場新聞發布會上批評了以色列對包括加沙民眾在內的巴勒斯坦人實施“種族滅絕”，並批評了西方國家對以色列行為的姑息。
阿里·巴蓋裡表示，包括加沙民眾在內的巴勒斯坦人民是非法占領者實施種族滅絕的受害者。而西方國家的拖延和姑息態度使以色列敢於繼續謀殺婦女和兒童。
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