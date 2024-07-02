特朗普前顧問班農已抵達監獄　將開始服刑

中評社北京7月2日電／據央視新聞報導，美國前總統特朗普的前高級戰略顧問史蒂夫·班農當日已抵達康涅狄格州一所聯邦監獄，並將就其藐視國會罪開始入獄服刑四個月。



聯邦陪審團於2022年7月裁定班農兩項“藐視國會罪”罪名成立，判處班農四個月監禁並處6500美元罰款。



今年5月10日，美國聯邦上訴法院駁回了班農就其藐視國會罪的上訴，並維持原判刑罰。美國法院法官於6月6日裁定，班農將就其藐視國會罪於7月1日開始入獄服刑。