首爾市中心重大交通事故肇事者被立案

中評社香港7月2日電／韓聯社消息，韓國警方2日表示，以違反《交通事故處理特例法》為由，對前一天發生的首爾市中心重大交通事故肇事者進行立案調查。



首爾南大門警察署交通課長鄭容佑（音）在記者會上表示，肇事者A某因涉嫌《交通事故處理特例法》規定的業務過失致人死傷罪被立案。警方將儘快核查事實關係，討論是否對其提請批捕。



就事故當時在副駕駛座的A某夫人（60多歲）主張該事故係汽車失控所致，鄭容佑表示，這只是嫌疑方的陳述，警方將委託國立科學搜查研究院對肇事車輛進行鑒定。警方還在根據涉案人和目擊者陳述、監控攝像頭和黑匣子錄影瞭解事發當時的情況和涉事車輛的移動路線。鄭容佑表示，A某因肋骨受傷正在住院治療，警方將根據醫生意見對其進行調查，並對其夫人展開調查。



經確認，A某是京畿道安山市一家運輸公司的大巴司機。綜合本社採訪，A某1974年取得駕駛證後，1985年起從事運輸行業，駕齡超過40年。



據警方和消防部門消息，1日晚9時27分許，A某駕車從首爾市廳站附近的一家酒店出發，隨後在單向通行的車道上逆行，接連撞上兩輛車後衝上人行道撞倒正在等待紅綠燈的行人，導致9人死亡，6人受傷。9名遇難者中6人當場死亡，其他3人在心臟驟停狀態下被送醫後不治身亡。