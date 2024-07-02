日本一季度經濟增速下修至－2.9%

中評社北京7月2日電／據經濟參考報報導，日本內閣府7月1日公布的數據顯示，日本一季度經濟年化增長率從此前的下跌1.8%被修正至下跌2.9%。經濟萎縮幅度超過此前報告數據，令日本脆弱的經濟復甦前景蒙上陰影。



數據顯示，經通脹調整後的日本一季度實際國內生產總值（GDP）較上一季度下降0.7%，幅度大於上個月公布的下降0.5%。這意味著近三個季度以來，日本經濟在經歷短暫回暖後再次出現收縮。



據外媒報導，這是日本政府對經濟數據罕見的“計劃外修訂”。日本政府通常就季度經濟數據發布兩次報告。日本內閣府6月10日公布的二次統計報告顯示，今年第一季度日本實際GDP環比下降0.5%，與初值基本持平；按年率計算降幅從初值2.0%修訂為1.8%。日本政府表示，日本一季度經濟數據的再度調整，反映了最近建築統計數據的修正。日本交通部上周更正了建築訂單統計數據，稱其中一家接受調查的公司誤報了高於其實際接收訂單的訂單數量。



在最新的一季度GDP數據中，公共投資從此前報告的增長3%下修至下降1.9%，私人住宅投資的降幅也從2.5%下調至2.9%。



與此同時，日本去年四季度GDP的年化增長率也從此前的0.4%下調至0.1%，去年三季度的GDP數據則從此前的下降3.7%下修至下降4%。



日本共同社文章稱，儘管日本勉強避免了連續三個季度的經濟萎縮，但由於通脹和日本汽車製造商的安全測試醜聞導致汽車運輸暫停，消費者支出下滑，經濟仍然脆弱。

