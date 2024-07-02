人工智能需求帶動韓國6月芯片出口創新高

中評社北京7月2日電／據經濟參考報報導，據韓聯社報導，當地時間7月1日，韓國產業通商資源部公布的數據顯示，隨著全球對人工智能需求飈升，韓國芯片出口量創新高。



數據顯示，韓國6月份出口同比增長5.1%，達到570億美元，連續第九個月實現增長。6月份進口同比下降7.5%，至490億美元，導致80億美元的貿易順差。韓國已經連續13個月保持貿易順差。



從行業來看，作為韓國經濟支柱的芯片出口在此期間猛增50.9%，達到創紀錄的134億美元，連續八個月同比增長。顯示器、電腦、移動設備的出口也分別比去年同期增加了26.1%、58.8%、3.9%。另一方面，由於工作日減少，汽車出口小幅下降0.4%，至62億美元。



今年前六個月，韓國出口額同比增長9.1%，達到3348億美元，而進口額下降6.5%，至3117億美元。上半年貿易順差為231億美元，是自2018年同期311億美元以來的最高水平。



IBK證券經濟學家表示，下半年韓國海外出貨量將繼續擴大，因為全球圍繞人工智能的發展將繼續支持對韓國芯片的需求，尤其是在蘋果公司推出新產品的情況下。標普全球市場情報首席經濟學家喬·海耶斯表示，全球工業活動和貿易正在回升。由於融入了電池和半導體等關鍵中間產品的供應鏈，韓國製造業產出和訂單被視為出口的領頭羊。