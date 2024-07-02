選前“遇冷”的英國大選

中評社香港7月2日電／英國將於7月4日舉行大選。記者在採訪中發現，不少普通民眾對本次大選乃至英國政治正逐漸失去信心。



英國天空新聞頻道披露的輿觀調查公司報告顯示，49%的選民“幾乎從不”相信英政府將國家需求置於黨派利益之上，73%的選民認為政客們並不真正關心民眾訴求，40%的選民比以往任何時候更傾向於認為“工黨和保守黨之間沒有太大區別”。



報告指出，很多選民認為政客們忽視民眾真正關心的問題，而只是在投票時被“喚醒”，因此投票箱提供的選擇其實“沒有多大意義”。



英國利物浦大學政治學教授斯圖爾特·威爾克斯-希格接受新華社記者視頻採訪時表示，英國民眾普遍對選舉已興趣大減，關注競選候選人電視辯論的觀眾也越來越少，人們對政客及英國政治感到失望。



威爾克斯-希格表示，選民最關注生活成本、醫療保健和教育狀況等問題，但無論是當前的保守黨還是反對黨工黨，都無法給民眾作出實質承諾，這是許多人對選舉不感興趣的重要原因。



過去幾年間，英國高企的生活成本、接二連三的罷工、超長醫療等候時間等，都在不斷透支民眾對政府的信任。“我們正處於一場生活成本危機之中，人們確實感受到了壓力。”威爾克斯-希格說。



自2022年以來，英國物價呈不斷上漲趨勢，食品、能源、住房等價格屢創新高，給民眾特別是低收入群體帶來極大壓力。