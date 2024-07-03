第十二屆世界和平論壇七月舉行　聚焦安全治理

第十二屆世界和平論壇媒體吹風會2日在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月3日電（記者 李子寧）2日上午，第十二屆世界和平論壇媒體吹風會暨“清華會客廳”媒體沙龍在北京舉行。世界和平論壇秘書長、清華大學國際關係研究院院長閻學通就本屆論壇有關情況進行介紹。



閻學通說，第十二屆世界和平論壇將於7月6－7日舉行，本屆論壇以“完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作”為主題，嘉賓將重點討論如何在逆全球化的大環境下，各國通過達成共識，促進新的合作，為弱化消除戰爭對全球的影響，恢復穩定的國際秩序作出努力，共同維護世界和平。論壇將集思廣益，對國際和地區局勢展開討論、研判並提出相關建議。



閻學通介紹，本屆論壇將設四場大會討論、19場小組討論（含1場閉門討論）和6場新聞發布會。大會討論的主題有“弘揚和平共處與共同安全理念”“維護世界和平與公平正義：中等國家的作用”“展現大國維護和平與安全的責任擔當”“全球南方維護和平的作用”等；其他小組討論的主題包括“維護亞太持久和平”“全球南方與國際秩序”“共促中東和平穩定”“中日在東亞的合作”“舊金山峰會後的中美關係”“歐洲安全與和平”“中國與南亞的合作”“亞太秩序的東盟方案”“金磚擴員及其影響”“在國際秩序轉換中維護和平”“在武裝衝突中遵守人道規範”“分裂世界中的核風險”等。



吹風會上，閻學通還透露，本屆論壇邀請了近三十位來自美國、俄羅斯、歐洲、日本、中東等地的前政要、智庫負責人來華參會，相較去年增長近三分之一。



世界和平論壇創辦於2012年，是由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。世界和平論壇堅持開放、包容、自由、平等的原則，為各國與會嘉賓表達各自的觀點、思想、方案提供平台，至今已舉辦過11屆。





