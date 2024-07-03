閻學通答中評：美對台政策不會有根本性變化

清華大學國際關係研究院院長閻學通（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月3日電（記者 李子寧）第十二屆世界和平論壇媒體吹風會暨2024年度“清華會客廳”媒體沙龍在清華大學舉行。世界和平論壇秘書長、清華大學國際關係研究院院長閻學通在活動中接受中評社記者提問時指出，美國對台政策更趨向於支持台灣分離主義勢力，嚴重影響了兩岸之間的經貿和人員往來。此外，由於美國兩黨的對台政策並無太大區別，所以可以預見無論是誰贏得今年的美國總統大選，其對台政策都不會有根本性變化，這也將使得中美關係在明年下半年之前會有較大的下行風險。



中評社記者提問道，台灣問題是影響中美關係的核心因素，近段時間以來，美國在涉台問題上有諸多“動作”，例如再次對台大量軍售、批評中國大陸“單方面改變台海現狀”等，您認為當前形勢下美國在台灣問題上大肆操弄是出於什麼樣的目的？隨著美國大選的臨近相關行為是否進一步加強？



閻學通表示，自1992年美國政府恢復對台售武以來，其對台政策就一直處於變化之中。而當前美國的對台政策，相較以前來說，對台灣分離主義勢力有了更多的支持，台海形勢也因此發生了變化，在當前這種情況下，兩岸之間的經貿和人員往來受到非常大的影響。



閻學通指出，從現在到今年美國大選甚至是大選後，無論是誰贏得選舉，美國的對台政策不會有根本性變化，也基本不會有意想不到的事情發生，因為兩黨在對台政策上沒有太大的分歧。同時也正因為如此，美國總統候選人為了贏得選舉，會提出對台政策並“承諾”實踐有關政策，當選後的一段時間裡則要履行“承諾”，因此到明年下半年之前，中美關係下行的可能性要大於穩定和改善的可能性。