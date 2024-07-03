李家超記者會：要落實好中央三項惠港措施

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超7月2日上午在政府總部召開記者會，他介紹了中央為香港帶來三項惠港措施。期間，他還就大熊貓來港、東鐵線引入羅湖區、內地旅客免稅額等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。昨日是香港特別行政區成立二十七周年的大日子，我感謝中央考慮我的建議，為香港帶來三項惠港措施。



第一，中央再次送贈一對大熊貓給香港。大熊貓是珍貴的國寶，我感謝中央的關心和支持。我們預計大熊貓幾個月後就會到達香港，成為香港大家庭的新成員，為我們帶來歡笑和喜悅，並吸引全球旅客來香港觀賞大熊貓。我們已經與國務院港澳事務辦和國家林業和草原局展開對接工作，商討大熊貓來香港的安排，包括檢疫的要求。政府代表團稍後會前往四川，商討籌備工作，我們會在適當的時候公布細節。



第二項惠港措施是國家出入境管理局將由七月十日起向非中國籍香港永久性居民簽發 一張卡式證件，提升他們在內地口岸的通關便利。他們可以於五年有效期期間多次前往內地，而每次逗留不超過90天。他們憑卡可於內地口岸自助通關，不需要再走人工通道，提升通關便利。



我需要特別指出，這次措施是一項政策突破，特別照顧非中國籍的香港永久性居民，不限國籍發出卡式證件。新措施鞏固並提升了香港的獨特地位和優勢，是“一國之利、兩制之便”的最佳示範。新措施亦會和國家在過去一年多以來推出的多項促進“南下、北上”雙向人才流動措施，產生協同效應，例如“南下”人才簽注、商務簽注留港期限由七天倍增至14天等，進一步加強香港匯聚人才、留住人才的優勢，吸引全球更多人才選擇香港，並且長時間在香港發展事業。我們尤其會對外國商會推廣這項新措施，在港工作的外籍人才屬香港永久性居民，便可利用卡式證件更好把握國家高速發展的機遇，尤其參與粵港澳大灣區建設。



第三項惠港措施，是國家商務部與特區政府就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架，磋商內地對香港進一步開放服務貿易的新措施，大致已達成共識。這次新開放的措施將集中於香港特別具優勢的服務領域，例如法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等。當中包括放寬業務範圍的限制，以及便利香港企業和專業人士在內地發展業務，香港企業和專業人士在內地開設企業和發展業務可獲得更優惠待遇。現時，雙方相關部門正盡快敲定新協議的文本，完成報批後將正式簽署和實施。我們屆時會公布具體內容。