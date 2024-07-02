中評社北京7月2日電／據中國經濟網報導，6月28日上午，東京外匯市場日元對美元匯率出現大幅波動。據日本媒體報導，在不到5分鐘時間內，日元匯率從1美元兌160日元70分跌至1美元兌161日元10分。



在歐美外匯市場上，日元對歐元的匯率也一度跌至1歐元兌172日元水平，創歷史新低。據統計，今年以來，日元對美元匯率下跌了近20日元的水平。分析人士認為，由於日美利率差拉大的狀況仍將持續，日元何時止住頽勢仍難以預測。



關於此次日元匯率急劇波動，業內專家認為其主要原因是進入月底，進口企業為滿足結算需求，進行了相當程度規模的買入美元、賣出日元的交易。此外，也有觀點認為，近期主導匯率干預措施的財務省財務官神田真人即將離任的消息傳出後，市場認為這可能導致對日元貶值的牽制效果減弱，因而拋售日元的趨勢一度抬頭。



據日本媒體報導，日本內閣官房長官林芳正在6月28日下午舉行的新聞發布會上表示，將密切關注外匯市場動向，對於過度的變動採取適當的應對措施。同時，他表示匯率最重要的功能之一是反映經濟基本面，不希望匯率過度波動。



據日本經濟界人士透露，為止住一段時期以來的日元頽勢，日本政府和日本央行早在4月底至5月初就進行了9.8萬億日元規模的巨額干預措施，日元匯率因此一度回歸至1美元兌151日元水平。但顯然這次干預措施的效果僅僅持續了不到2個月。與2022年效果持續了一年以上的市場干預相比，“大水漫灌”式的政策威力已經有衰減之勢。



日本經濟學界人士認為，日美利率差是導致日元頽勢難止的重要因素之一。美聯儲表示，目前還未達到下調利率政策的合適時機，需要根據通貨膨脹動向來決定。而由於日本國債存量仍處在高位等結構性矛盾牽制，日本央行正在緩慢、慎重地推進貨幣政策的正常化，日美利率差短期內縮小的可能性較低。還有觀點認為，日美利率差只是造成日元貶值的表面原因，更深層次原因是日元的價值正在經歷重新評估時期。長久以來，國際社會對於日元“安全貨幣”、日本“黑字國家”的印象根深蒂固，但作為“安全資產”的日元近期變動幅度巨大。與此同時，在國際格局深刻演變背景下，日本自身的地緣政治風險凸顯，如烏克蘭危機造成的能源價格暴漲等，嚴重影響了日本各行各業，也暴露了日元價值的不確定性。

