中評月刊：中國統一理論基本框架與主要內涵

高空強風及颱風吹拂可能造成風險，台北101大樓內設置了“調諧質塊阻尼器”。 中評社香港8月20日電/上海東亞研究所研究員、上海台灣研究會理事周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《中國統一理論的形成發展、基本框架與主要內涵》，作者認為：中國統一理論的形成與發展歷程，與台灣島內政局以及兩岸關係互動、國際形勢變化緊密相連，經歷了不同的階段：新中國成立以後，以毛澤東為主要代表的中國共產黨人，提出和平解決台灣問題的重要思想、基本原則和政策主張，進行瞭解放台灣的準備和鬥爭，為實現和平統一創造了重要條件；中共十一屆三中全會以後，以鄧小平為主要代表的中國共產黨人，確立了爭取祖國和平統一的大政方針，創造性地提出了“一個國家，兩種制度”的科學構想，使兩岸關係進入新的歷史階段；中共十三屆四中全會以後，以江澤民為主要代表的中國共產黨人，提出發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的八項主張；中共十六大以後，以胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，提出兩岸關係和平發展重要思想，兩岸關係面貌發生深刻變化；中共十八大以來，以習近平為主要代表的中國共產黨人，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略。文章內容如下：



解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。



一、中國統一理論的形成發展



中國統一理論的形成與發展歷程，與台灣島內政局以及兩岸關係互動、國際形勢變化緊密相連，經歷了不同的階段：