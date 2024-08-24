中評月刊：民族共同體論述解答難題

中評社香港8月24日電/中評智庫基金會副秘書長、研究員束沐在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《以中華民族共同體論述豐富國家統一理論》，作者認為：習近平總書記在京會見馬英九時的重要講話，是以中華民族共同體論述豐富國家統一理論的最新成果。中華民族共同體論述以“融合史觀”理順和貫通了傳統兩岸關係話語體系中的內戰、反帝、文化、現代化四種代表性史觀，尤其是通過對中華民族的規範性定義，從民族認同、文化認同、國家認同等角度解答了長期困擾兩岸關係和對台工作的理論困惑和認識問題，清晰描繪了新形勢下如何團結台灣同胞、開展反“獨”促統鬥爭、推動兩岸交流交往交融、探索融合發展新路、實現心靈契合的方法論和路線圖，為和平統一創造了理論空間與實踐空間，也為統一後治理台灣奠定了理論基礎和實踐準備。文章內容如下：



2024年4月10日，習近平總書記在北京會見馬英九一行①。此次會見之所以意義重大而深遠，不僅在於這場會見對當前台海局勢具有現實針對性意義，更在於習近平總書記在這場會見上發表的重要講話，是一篇站在中華文明雄偉格局之上指導兩岸關係和平發展與祖國統一進程的歷史性、理論性、思想性文獻。



簡言之，北京“習馬會”最重大的理論意義在於：以“中華民族共同體”論述豐富兩岸關係與國家統一理論，解答了長期以來困擾兩岸關係發展和對台工作的理論困惑和認識問題，不僅從中華文明五千年積纍的歷史規律和歷史智慧中尋求解決台灣問題的方向和方案，也從真正意義上將對台工作完全納入國家治理現代化的思想理論體系之中，既是“統一前”的促統理論指南，也是“統一後”的治台實踐指引。