中評月刊：張銘清論福建的對台優勢

中評社香港7月31日電/廈門大學新聞學院前院長張銘清教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用》，作者認為：中共中央國務院發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，賦予福建重大戰略任務。福建先天的獨特條件及自身硬實力也足以擔當重任，現已打造了許多與台交流平台。福建在兩岸融合發展示範區建設上的前景可觀。文章內容如下：



2023年9月12日，中共中央國務院發布了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），為福建探索兩岸融合發展示範區，提出了一攬子具體要求和措施。《意見》一經發布，立即引起海峽兩岸的強烈反響和國際社會的廣泛關注。《意見》的發布是為了深入貫徹黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略。解決台灣問題，實現祖國統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。《意見》標題出現的“融合發展”、“福建探索”、“新路”、“示範區”等詞語大有深意，值得認真學習、領會。



一、融合發展



融合是指不同的個體、群體經過接觸、碰撞之後，在認知、情感、心理或態度等方面融為一體，達到“你中有我，我中有你，你就是我，我就是你”的密不可分一體關係。通過融合，各取所長，相互補充，達到同心同往的思想境界，也就是從1+1=2到1+1>2的命運共同體。