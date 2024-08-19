中評月刊：兩制台灣方案與文化認同

中評社香港8月19日電/閩南師範大學閩南文化研究院博士研究生阮莉、閩南師範大學校長暨博士生導師李順興教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《“兩制”台灣方案視域下兩岸文化認同的挑戰》，作者認為：文化認同是最深層次的認同，是國家認同的根與魂。1949年兩岸分隔以來，台灣文化在大陸文化和美國文化交互影響下發生了一系列的變革，呈現出對“兩岸同屬一個國家”文化認同逐漸走低的趨勢。因此，在“兩制”台灣方案的研製、實踐、完善中，發揮“文以載道、以文化人、以文育人”的功能，首先必須直面兩岸文化認同的當下挑戰。本文嘗試以馬林諾夫斯基的文化變革動力理論為分析框架，通過“三列法”的技術路線，探討美國文化作為外源性文化對一國共有文化(中國優秀傳統文化)的衝擊，呈現台灣文化變革的過程、因素、動力，剖析影響兩岸文化認同的原因及挑戰，以圖對症下藥。以偉大復興中國的“強自豪”和人民美好生活的“小確幸”的引力效應,以閩南文化“和合”兩岸的文化功能，以兩岸“美美與共”的胸懷，纍積兩岸“同宗一國”的文化認同。文章內容如下：



制定“兩制”台灣方案是對“一國兩制”實踐的深化發展，是實現祖國完全統一的戰略思考和路線設計。習近平總書記強調“國家之魂，文以化之，文以鑄之”“兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化”“以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人”。推進兩岸文化認同是“兩制”台灣方案應有之義，是行穩致遠的根本保障。



不同於“一國兩制”在香港和澳門的實踐，“兩制”台灣方案在台灣的落地最主要的是要先推動解決兩岸同屬一個國家、一個民族的文化認同問題。台灣與大陸擁有共同的中華傳統文化，這是長期以來兩岸對“同屬一個國家”的國家認同的重要保障。然而自1949年以來，由於兩岸分隔的緣故，雙方在中華原生傳統文化上各自又增添了新的時代內容，出現了新生的文化；更值得注意的是，台灣文化在別有用心的“去中國化”建構下，“台灣當局持續推動‘教育基本法’、‘原住民基本法’和‘文化基本法’等針對性立法，為‘文化台獨’鋪路，對台灣年輕世代的文化認同、國家認同和民族認同產生嚴重負面影響”①，這使“兩岸同屬一個國家”的文化認同受到較大衝擊，嚴重損害了“一國兩制”在台灣地區的落地。因此，科學分析台灣文化在兩岸分隔後的發展變革，檢視台灣文化在“一個國家”這一根本“文化認同”上發生變化的原因，扭轉不利於國家認同的態勢，對制定“兩制”台灣方案具有基礎性的作用。