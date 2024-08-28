中評月刊：東莞方案與兩岸融合發展實踐

中評社香港8月28日電/暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院台灣經濟研究所教授、博士生導師王鵬和暨南大學經濟學院台灣經濟研究所碩士生、研究助理陳蝶欣在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《《東莞方案》：創新兩岸融合發展實踐的典範》，作者認為：海峽兩岸融合發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、推進祖國統一與民族復興的有效路徑和必由之路。在當前兩岸關係依舊複雜嚴峻的背景下，《東莞方案》的出台實施，對探索和創新兩岸融合發展新路起到示範和借鑒作用。推動《東莞方案》落實並取得實效，得益於東莞具備促進兩岸創新發展合作的基本條件，也面臨著兩岸關係發展受困、兩岸供應鏈發展受阻、兩岸產業貿易合作受限和台灣企業與民眾利益受損等困難和挑戰。《東莞方案》的出台實施為台胞台企分享更多大陸發展機遇和成果，對促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展具有先行先試的實踐意義。探索以兩岸創新發展合作深化兩岸融合發展實踐的可行路徑包括：一是兩岸攜手建設現代化產業體系，二是支持台胞台企融入新發展格局，三是聯合打造兩岸共同市場，四是共建兩岸創新發展合作家園。文章內容如下：



深化海峽兩岸融合發展，建設兩岸融合發展示範區，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。為深入貫徹落實黨的二十大精神，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，2023年9月，國務院批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（以下簡稱《東莞方案》）。該方案的出台，明確釋放了兩岸創新發展合作的政策信號，為推進兩岸融合發展提供了實踐契機。①2024年6月14日，全國政協主席王滬寧在兩岸融合發展示範區建設專題推進會上強調，要“貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩岸融合發展示範區建設取得新成效”，為我們深刻把握兩岸融合發展的重大意義和部署要求提供了重要遵循。②



在當前兩岸關係依舊複雜嚴峻的背景下，深入闡釋《東莞方案》的特點及內涵，分析東莞促進兩岸創新發展合作的基本條件，探討當前背景下深化兩岸融合發展面臨的困難和挑戰，闡明《東莞方案》對當前深化兩岸融合發展的實踐意義，進一步探索以兩岸創新發展合作深化兩岸融合發展實踐的可行路徑，有助於從戰略和全局上推動兩岸融合發展在理念思路上不斷深化、在政策制度上不斷完善、在實踐探索上不斷突破，加快以兩岸創新發展合作引領和推動兩岸融合發展走深走實。