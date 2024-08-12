中評月刊：綠刻意挑撥“仇中”情緒

中評社香港8月12日電/集美大學海洋文化與法律學院副教授董于雯博士、廈門大學台灣研究院副教授沈惠平博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《心理防禦機制視角下部分台灣民眾的“仇中”情緒研究》，作者認為：兩岸交流三十多年至今，仍有部分台灣民眾對祖國大陸持“敵對意識”，把敵視、仇恨中國大陸視為所謂愛台灣、維護台灣尊嚴的理由。換言之，部分台灣民眾試圖以“仇中”作為自我防禦機制把“台灣屬於中國”排除在其意識之外，來壓制、否認或歪曲“中國台灣”的事實。在這種心理防禦機制的作用下，他們主張“台灣必須割斷與中國大陸的任何淵源”、堅持被“國家化”的“台灣認同”及“親美、媚日”。究其原因，部分台灣民眾的“仇中”情緒由三個主要因素使然，即傾“獨”執政者推行“去中國化”教育、民進黨等綠營勢力刻意挑起民眾的“仇中”情緒，以及親綠媒體不斷煽動兩岸間的敵視與仇恨。“仇中”情緒不但加劇台灣社會內部的仇恨對立、拖垮台灣的經濟發展，還嚴重損害兩岸民眾的認識和感情，最終可能導致雙方民意的對決。針對部分台灣民眾的“仇中”情緒，祖國大陸需要採取有效措施加以應對，如持續推動和深化兩岸民間社會的相互瞭解、理解與合作等。文章內容如下：



台灣《中國時報》曾經發表標題為“愛台灣一定要恨中國嗎？”的社論，其中提及部分台灣民眾把敵視、仇恨中國大陸視為所謂愛台灣、維護台灣尊嚴的理由。①不可否認，兩岸交流三十多年至今，仍有許多台灣民眾對中國大陸存在或多或少的疏離感、恐懼感甚至排斥感，甚至完全扭曲中國大陸善意為惡意的情況。“尤其是對大部分的台灣年青人而言，經過不斷在地化、異己化和再定義自身的台灣社會，往往視中國大陸為‘另一個’世界，實際上，台灣社會正在透過創造一個與自身相反的大陸形象來定義自己。其個中原因，正是兩岸的敵對意識暨台灣方面‘懼中’與‘仇中’的價值觀使然。”②鑒於“仇中”的情緒不利於深化兩岸融合發展乃至兩岸最終統一，我們必須詳細探究“仇中”情緒的主要意涵、成因及影響等。