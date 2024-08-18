中評月刊：美涉港單邊制裁的非法性

中評社香港8月18日電/武漢大學國際法研究所博士生導師、浙江大學光華法學院教授羅國強和武漢大學國際法研究所博士研究生劉恬在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《美國涉港單邊制裁的非法性與應對》，作者認為：目前國際法上衹承認“集體性、多邊性制裁”的合法性。關於單邊制裁尚未形成國際習慣法規則。美國涉港單邊制裁意圖擾亂香港穩定，破壞“一國兩制”，達到遏制中國發展的目的。美國的涉港制裁行為沒有遵守國際法基本原則，違反了不干涉內政、主權平等及國家獨立權原則，還與諸多聯大決議相悖。中國有必要拿起法律武器維護我國的正當權益，並借助社交傳媒揭露美渉港單邊制裁的違法性。文章內容如下：



從2020年7月至今，美國已數次對中國香港實施單邊制裁。2020年《香港國安法》頒布不久，美國就對中國部分官員進行了不同程度的單邊制裁。2023年10月25日香港特區行政長官李家超宣布第23條立法工作新進展後，11月2日美國宣布對香港法官、檢控官等49名香港政府官員進行制裁。2024年3月19日，香港特區立法會通過落實香港《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例》（以下簡稱“23條立法”），3月30日美國宣稱對香港特區官員實施簽證限制。美國政府將人權與制裁掛鈎，通過府會配合，使單邊制裁完全淪為美國施展霸權的工具。而在美國的影響下，許多國家開始將制裁視為可以實現外交政策的一種方式。①美國還拉攏歐盟、英國、加拿大等“組團”對華制裁，展露出拉攏盟國對中國實行區域性制裁的趨勢，試圖通過相互配合，提高制裁的效力。②為從法律的角度遏制單邊制裁對中國的消極影響，本文將嘗試以美國涉港單邊制裁為切入點，分析缺乏實在國際法依據的單邊制裁的國際違法性，為中國解決當前面臨的“外國制裁困境”提出法律應對。



一、美國涉港單邊制裁的原因與手段



（一）借助香港的特殊地位對中國施壓



從特朗普政府到拜登政府，美國不斷以“民主和人權”為由，頻繁對香港實施單邊制裁，其直接原因是企圖通過涉港制裁，擾亂香港的穩定，破壞“一國兩制”，達到遏制中國發展的目的。“一國兩制”之下，香港具有特殊的地位，以“中國香港”的身份加入極具影響力的國際組織，發展為國際三大金融交易中心之一。在國內，香港是“一國兩制”的成功案例，也是中國特色社會主義制度創新的優秀成果。③隨著《香港國安法》的實施和23條立法的落實，美國在香港作亂的空間進一步被縮小，帶給美國極大的危機感，美國迫切希望通過制裁手段阻撓中國國家發展規劃，故而，美國將香港視作打壓中國的一個重要突破口，試圖借助香港的特殊性，通過涉港制裁製造中國內亂，破壞中國的經濟和政治穩定，從而使民眾質疑“一國兩制”，進一步遏制中國的發展。