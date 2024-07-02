國產支線客機ARJ21開通首條高高原航線

中評社北京7月2日電／據新華社報導，記者從中國商飛公司瞭解到，7月2日，國產支線客機ARJ21從新疆喀什徠寧國際機場起飛前往塔什庫爾幹塔吉克自治縣紅其拉甫機場，標誌著ARJ21飛機首條高高原航線“喀什—塔什庫爾幹”成功開航。這是國產商用飛機開通的首個高高原定期航班，我國高高原航線上第一次有了國產商用飛機的身影。



高原機場是指海拔高於1500米的機場，其中1500至2438米範圍內的為一般高原機場，2438米及以上的為高高原機場。高原機場空氣稀薄、地形複雜、氣象多變，對飛機性能和運行支持保障能力提出了更高的要求。紅其拉甫機場位於塔縣南部，海拔3258.4米，是新疆第一座高高原機場。



此次開通的“喀什—塔什庫爾幹”往返航線是成都航空的新開航線，選擇由ARJ21飛機執飛，是因為其具備良好的高原性能。



我國是擁有高原機場最多的國家，ARJ21飛機在設計之初就充分考慮到我國高原地區的運輸需求，把高原性能作為重要設計目標之一。多年來，ARJ21飛機在格爾木機場（海拔2842米）、花土溝機場（海拔2905米）和稻城亞丁機場（海拔4411米）開展了高原試驗試飛，充分驗證了該機型的可靠性和高原性能，以滿足市場需求。