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2024全球數字經濟大會開幕
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2024-07-02 17:33:47
這是7月2日拍攝的2024全球數字經濟大會標識。（圖源：新華社）
中評社北京7月2日電／據新華社報導，7月2日至5日，以“開啟數智新時代，共享數字新未來”為主題的2024全球數字經濟大會在北京國家會議中心舉辦。據瞭解，大會打造“1＋6＋3＋N”活動框架，設置開幕式和主論壇、六大高層論壇，配套“數字經濟體驗周、數字之夜、成果發布會”三項品牌特色活動，組織多場論壇和系列活動。
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