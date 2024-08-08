中評月刊：中美科技競爭與台半導體產業管制

中評社香港8月8日電/澳門大學社會科學學院院長、澳大發展基金會政治學與公共政策特聘教授胡偉星和澳門大學社會科學學院濠江學者計劃博士後研究員楊明勳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《中美科技競爭與台灣對半導體產業管制》，作者認為：半導體產業是全球科技競爭的重點領域。為了在對華戰略競爭中取得優勢, 拜登政府2022年8月出台了《芯片與科學法》，試圖在全球範圍內對中國芯片和半導體產業進行圍堵，保持美國的領先地位。在美國對華“脫鈎斷鏈”大背景下，台灣半導體產業在中美競爭中扮演著重要角色。台灣當局為了迎合美國戰略需求，開始不斷提升對大陸的風險防範和對台灣半導體產業的管制。本文將通過梳理公開發表文獻和案例，詳細分析台灣當局近年來如何配合美國政策，調整半導體產業技術保護政策，嚴格管制兩岸經濟交流，特別是管制台企與大陸在半導體產業上的合作，以達到扈從美國的戰略目的。文章內容如下：



信息技術時代，半導體芯片對一個國家科技和國防的重要性不言而喻。近年來，自主研發生產和管制高性能芯片變成中美戰略競爭的一個極其重要領域。為了打壓中國日益上升的國際競爭力，美國開始以戰略競爭和冷戰思維來考慮如何全面封殺中國芯片產業。美國政府通過國內立法和行政措施，不斷干預中美芯片貿易和全球半導體產業鏈，阻撓中國獲得高端芯片和芯片生產技術。出於對華戰略競爭和搶占未來人工智能發展高地的需要，美國政府使用長臂管轄的方法，不斷加強對中國半導體企業的制裁和限制措施，企圖重塑全球芯片產業鏈、供應鏈和信息技術生態環境，使中國在全球半導體競爭中處於劣勢地位。



俄烏戰爭衝擊了全球產業鏈，也一度造成世界芯片市場混亂。在重塑全球芯片產業鏈的過程中，美國政客和決策者看到了台灣的獨特作用。在他們看來，台灣在全球產業鏈中占據獨特地位，這對美國極具戰略價值，是圍堵中國大陸半導體產業發展的重要一環。與美國遙相呼應，台灣當局領導人賴清德也自詡台灣是“掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是‘全球民主供應鏈’的關鍵”。美台在限制大陸半導體產業發展上“心有靈犀一點通”，這使得多年形成的兩岸半導體產業合作及科技交流，從單純經貿關係和科技交流一下子轉變為一個政治博弈，並且具有中美博奕色彩的地緣政治問題。本文將通過梳理公開文獻和案例，詳細分析台灣當局近年來如何配合美西方政策，調整台灣半導體產業技術保護政策，制定所謂“國家核心關鍵技術”保護體系，嚴格管制兩岸經濟交流，特別是管制大陸資本參與和投資台灣半導體企業的情況。