中評月刊：韓國尹錫悅政府對台立場政策分析

中評社香港8月6日電/上海國際問題研究院東北亞研究中心助理研究員李寧在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《地緣政治視角下尹錫悅政府對台立場政策分析》，作者認為：尹錫悅政府一改之前歷屆韓國政府對台相對“謹慎”態度，逐步調整涉台問題立場，數次公開發表“美式“涉台表述，試圖將台灣問題國際化，引發廣泛關注。本文以地緣政治視角為分析框架，試分析尹錫悅政府對台立場政策轉變的背後邏輯及未來趨勢，並認為，尹錫悅政府對台立場主要基於其對地緣政治格局中自身主要利益的變化認知而決定，強烈的安全訴求、塑造更緊密“價值同盟”，及提升韓國國際地位等，是其立場政策的主要出發點和落腳點。但在地緣政治束縛下，其對台政策很難發生根本性改變。未來，韓國對台政策將繼續呈現務實、靈活和審慎的特點。文章內容如下：



一、引言



自中韓建交後，韓國歷屆政府一直對台灣問題、兩岸關係等話題保持低調，對涉台問題的處理維持謹慎的態度，踐行中韓建交時承諾的一個中國原則。但中美戰略競爭顯象化後，韓國在相關問題表述上開始出現變化的苗頭，特別是尹錫悅總統就職以來，變化的勢頭越發明顯。上台之初，尹錫悅總統對涉台問題曾持慎重立場。在2022年9月尹錫悅總統接受CNN採訪時，當被問到“如果中國（大陸）進攻台灣會否對美國的台灣防禦予以援助”時迴避了這一問題，衹言及朝鮮挑釁可能性增加。



然而在2023年4月18日接受路透社採訪時，尹總統的對台態度表現出明顯的“美式口徑”，〔1〕直指造成台海局勢緊張是因為中國大陸方面試圖以武力改變現狀，更聲稱台灣問題和朝鮮問題一樣是全球問題，引起中方強烈批評。隨著美韓聯合聲明及美日韓戴維營峰會聲明中涉台內容的發表，尹錫悅政府對涉台問題的態度表現出更明顯的傾向性，有韓國媒體稱，“中國（大陸）和台灣的問題開始成為韓國的問題”〔2〕。