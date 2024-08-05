中評月刊：美日菲三邊涉台新動向

據報導，日本海上自衛隊的自衛艦隊司令部正在研究同菲律賓海軍建立“姊妹部隊”機制。 中評社香港8月5日電/廣西大學中國—東盟研究院講師王海峰博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《美日菲三邊涉台新動向以及影響》，作者認為：小馬科斯就任菲律賓總統以來，菲律賓強化與美日安全關係，與中國南海爭端升級，以美日、美菲軍事同盟關係為基礎，美日菲三邊合作迅速推進。基於“台灣有事”的認知成為美日菲三方合作的重要動力，因應“台海有事”亦成為美日菲合作的重點。美日菲以三邊合作機制為紐帶，加強軍事互操作性和經濟韌性，推動東海、台海與南海問題的聯動，積極介入台海局勢，對中國周邊安全構成嚴峻威脅和挑戰。可以預見，短期內，美日菲安全合作迅速強化，以加強對中國戰略威懾，涉台合作會不斷深化，但三國仍都難以冒著與中國關係破裂的風險，公然軍事支持“台獨行動”。文章內容如下：



2024年4月11日，美日菲首次領導人峰會在華盛頓舉行，會後發表《美日菲聯合聲明》，標誌著美日菲三邊合作機制正式確立。2022年美日菲啟動戰略對話，三邊從加強軍事安全合作，向經濟、能源、技術等領域擴展延伸，意在補足“第一島鏈”短板，加強三邊協同，提升對中國威懾力。基於“台灣有事”的認知形成美日菲三邊合作的重要動力，因應“台海有事”亦成為三邊合作的重點。美日菲涉台動向，以及東海、台海與南海問題的聯動性，已成為威脅台海穩定和中國周邊地區安全的重要因素。



一、從雙邊到三邊美日菲合作加速推進



為鞏固和強化“第一島鏈”軍事力量，分化和瓦解中國—東盟關係，加強對中國戰略遏制，美國實施印太戰略，加強“太平洋威懾倡議”“一體化威懾”等前沿部署，提升與盟友、夥伴的軍事安全合作，構建“美日印澳”“美日韓”“美英澳”等多個“小多邊”合作機制，印太“北約化”特徵日益明顯。在此背景下，美日菲以雙邊同盟為基礎，三邊合作迅速開展，突飛猛進。