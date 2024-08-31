中評月刊：英國戰略轉型對當前國際關係啟示

英國戰略轉型的一個具體特徵就是城頭變幻大王旗 中評社香港8月31日電/中國國際問題研究院全球和平與安全研究所助理研究員錢宇明博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《冷戰以來英國戰略轉型及其對當前國際關係的啟示》，作者認為：通過大力運作現實主義外交、適時調整對外政策、尋找最優化“生態位”，英國在冷戰時期、後冷戰時期以及後反恐時期等多個重要時間節點適時進行了國家戰略轉型，使其得以始終在英美關係中保有一定程度的議價權，並持續在美國外交體系中扮演重要角色。不斷的角色轉型使英國得以在數次國際格局劇烈變動，乃至世界秩序徹底翻新的大背景下仍然保留主要受益者的位置，基本保全了關鍵戰略利益，更深刻影響了國際格局的發展乃至歷史進程的走向。近年來，英國持續推動脫歐，發布“印太戰略”，正逐漸轉型為強調海外利益關切的全球大國。但英國在“印太”的存在高度依賴於英美特殊關係框架下美國的支持，英美“印太”戰略利益始終高度趨同，英國捲入“印太”對地區安全的挑戰多過機遇。文章內容如下：



英國在二戰中的嚴重消耗，使其在戰後的大國博弈中極端被動。在歷史關鍵時刻，英國充分施展外交手段，借助歷史機遇成功完成了國際角色轉型，尋找到了新的穩定“生態位”。在此後數十年的國際關係史中，英國也多次在重大歷史轉折期轉型成功，始終能在新的國際格局下保持其主要受益者之一的地位。



對英國在冷戰時期的戰略轉型，學界進行了較為完善的研究。從不同的角度論述了戰後早期美國的全球戰略和地緣政策逐步被英國所影響，並直接導致美蘇對立格局形成的過程。其認為，“英美特殊關係”是英國方面所製造的外交工具，意圖在於將英國利益同美國綁定，從而在英國即使失去全球性霸權身份後依然能維持超然的國際地位。對英國在60至70年代放棄全球部署能力的決策，學界亦不乏深入研究。伴隨英國全球殖民帝國的瓦解、戰後英國經濟的持續滑坡，以及英歐經貿關係的進一步緊密化，英國逐漸無力也無意願繼續在蘇伊士運河以東保持大規模軍事存在，經過廣泛的政策討論，出於保護本土及服務於北約對蘇戰略的考量，英國政府最終選擇放棄全球化軍事部署，轉而擁抱歐共體。