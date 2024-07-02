匈經濟部長：反對歐盟對華電動汽車加征關稅

中評社北京7月2日電／據央視新聞報導，歐盟委員會近日發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。對此，匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓在接受總台記者專訪時表示，貿易保護主義是行業競爭力落後下的政策訴求，歐盟此舉無疑將拖累其綠色能源轉型的步伐。



總台記者徐明：歐洲在傳統的燃油汽車領域長期處於世界領先地位，但是其電動化、智能化轉型步伐相對緩慢，難以滿足消費者需求，導致汽車行業面臨著嚴峻挑戰。這本來是歐洲自身的問題，然而歐盟卻將其歸咎於外部原因。



對此，匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓在接受總台記者專訪時重申了匈方的立場，即匈牙利政府堅定不移地擁護自由貿易，強烈反對歐盟對華電動汽車加征關稅。



匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓：匈牙利政府的立場很明確，我們強烈反對加征關稅，因為它意味著保護主義，而不是自由競爭。我們知道，自由競爭和全球化才有利於經濟發展。國家間任何形式的貿易戰，都會給經濟發展帶來巨大的負擔。我們反對貿易戰，如果一方開始徵收關稅，另一方做出反制措施是非常自然、正常的反應。這不會帶來任何益處。



保護主義措施無助歐盟企業提升全球競爭力



從7月1日起，匈牙利將擔任為期半年的歐盟輪值主席國，其任期內明確將提高歐洲經濟的競爭力作為優先事項之一。納吉·馬頓說，歐洲經濟競爭力的下降是長期以來的問題，俄烏衝突及能源危機使得這一問題更加凸顯。



匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓：坦白說，我認為揮舞關稅大棒的往往是落後的一方，因為其在技術上的弱勢以及競爭力的差距。眾所周知，歐盟的競爭力落後了，在過去幾年間優勢不再。汽車行業正是如此，亟需增強競爭力。我們認為，電動汽車與新能源轉型是大勢所趨。



納吉·馬頓認為，歐洲競爭力下降的弊病積重難返，在中美等大國不斷對產業進行投資升級的背景下，歐盟卻投入大筆資金用於支持烏克蘭。



匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓：數百億計的歐元並未用於發展經濟，而是用於資助戰爭，這是一個極大的問題。在歐盟，我們又回到了《馬斯特裡赫特條約》所規定的標準，也就是說財政赤字不超過國內生產總值的3%。沒有錢，我們拿什麼來支撐數字轉型、新能源汽車和綠色轉型，而與此同時，我們還要資助戰爭以及國防工業。這種無法調和的狀態，我願稱之為財政支出衝突或者財政無能。



納吉·馬頓認為，類似增加關稅這樣的保護主義措施，無法幫助歐盟企業提升全球競爭力。



匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓：我更願意歐盟採用補貼的策略，補貼電動汽車行業，支持自由競爭，而不是設置關稅壁壘，保護內部市場。這對電動汽車轉型是一種拖累。如此一來，轉型不會那麼快實現。



中國新能源產業“產能過剩論”是偽命題



此外，納吉·馬頓認為，中國新能源產業“產能過剩論”違背經濟學原理，是難以自圓其說的偽命題，在市場經濟條件下，供需平衡是市場競爭、經濟周期波動等多重因素共同作用的結果。在經濟全球化時代，供需問題要從全球視野來看，不能因一國存在產業優勢就給其貼上“產能過剩”的標簽。



匈牙利國家經濟部長納吉·馬頓：我理解不了什麼是所謂的“產能過剩”。因為如果它確實存在，那就意味著相關企業會破產，因為其產品不再有市場需求。所以，如果真有“產能過剩”，第二年也會消失。也就是說，沒有“產能過剩”。我再強調一遍，如果有“產能過剩”，那市場會決定這種企業無法生存，而中國企業生意做得好好的，說明市場對其產品有需求。