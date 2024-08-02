中評月刊：構建服務新質生產力的金融體系

中評社香港8月2日電/國務院發展研究中心金融研究所副研究員、北京大學光華管理學院博士後賀洋在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《構建服務新質生產力的金融體系》，作者認為：發展新質生產力是推動中國經濟高質量發展的內在要求和重要著力點，高質量發展階段各類要素均要服務於新質生產力的發展要求。從理論和歷史經驗看，金融是新質生產力的構成要素，也是推動新質生產力發展的重要力量。金融服務在促進科技和產業深度融合、加快科技創新和成果轉化等方面具有不可或缺的作用。提升金融支持新質生產力發展的質效，既是金融支持高質量發展的關鍵著力點，也是推動金融自身高質量發展、建設金融強國的需要。面對內外部環境的變化和經濟發展階段轉變所帶來的一系列新挑戰，在中國構建服務新質生產力的金融體系不僅有利於解決目前經濟運行中的存量問題，緩解金融和債務風險，也有利於探索開拓新的發展空間。未來可以金融創新發展、資源創新配置、要素創新組合、完善制度體系為抓手，加快構建中國服務新質生產力的金融體系，實現中國經濟增長模式轉型升級和高質量發展。文章內容如下：



一、當前金融體系面臨的主要挑戰和發展趨勢



改革開放以來，伴隨著中國特色社會主義市場經濟體制的發展和完善，中國特色的金融改革不斷深化，金融體系、金融市場、金融監管和調控日益完善，金融機構實力大大增強。金融體系規模快速增長，金融產品種類持續豐富，對實體經濟的服務能力不斷提升。同時，金融風險化解穩步推進，金融體系的韌性和活力進一步提升。



當前，中國銀行業規模位居全球第一，股市、債市規模均位居全球第二，已成為名副其實的金融大國，為新時期進一步推進金融高質量發展奠定了堅實基礎。但也應注意到，中國金融領域仍面臨一系列挑戰。