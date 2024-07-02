神十八航天員將於近日實施第二次出艙活動

中評社北京7月2日電／據新華社報導，記者2日從中國載人航天工程辦公室瞭解到，神舟十八號航天員乘組將於近日擇機實施第二次出艙活動。



自5月28日圓滿完成首次出艙活動以來，神舟十八號航天員乘組先後完成空間站實驗機櫃維護及組件安裝、空間站艙內環境監測、第二次出艙活動準備等工作，承擔的空間材料科學、空間生命科學、航天醫學等領域實（試）驗項目扎實穩步推進。



目前，神舟十八號航天員乘組狀態良好，空間站組合體運行穩定，將於近日擇機實施第二次出艙活動。