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神十八航天員將於近日實施第二次出艙活動
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2024-07-02 17:28:46
中評社北京7月2日電／據新華社報導，記者2日從中國載人航天工程辦公室瞭解到，神舟十八號航天員乘組將於近日擇機實施第二次出艙活動。
自5月28日圓滿完成首次出艙活動以來，神舟十八號航天員乘組先後完成空間站實驗機櫃維護及組件安裝、空間站艙內環境監測、第二次出艙活動準備等工作，承擔的空間材料科學、空間生命科學、航天醫學等領域實（試）驗項目扎實穩步推進。
目前，神舟十八號航天員乘組狀態良好，空間站組合體運行穩定，將於近日擇機實施第二次出艙活動。
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