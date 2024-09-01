中評月刊：文化統合 以《詩經》外交為例

孔子授課群雕。孔子對《詩經》頗為推崇，曾說“不學詩，無以言”。當時的推崇，必然也影響外交。 中評社香港9月1日電/華東師範大學台灣研究院常務副院長、俄羅斯研究中心/周邊合作與發展協同創新中心研究員、博士生導師閻德學在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號發表專文《中國文化統合：以〈詩經〉外交為例》，作者認為：作為華夏文明最可靠的文本載體，《詩經》展現出天下體系的原型，驗證了西周春秋時期“國際關係”“外交”和“國際公法”的實然存在，並通過禮樂制度和官學教育的推廣普及，助力“語同音”“書同文”“行同倫”的文化共同體創生發展，開創出獨具特色的詩禮外交，將“天下體系”逐漸打造成文化共同體，形成文化上的統合力，為日後政治上的大一統創造了諸多重要制度性條件，同時藉由詩禮賦詠外交，使政治性很強的外事活動提昇為外交藝術，充分展現出華夏文明的創造性軟實力，或將為構建人類命運共同體提供有益思路。文章內容如下：



關於西周春秋時期有無“外交”“國際關係”和“國際公法”一直存在争論，本文不從傳統的經學、史學或文學研究切入，而是嘗試著從政治學的視角對《詩經》 進行理解，本著論從史出的原則，分析作為史料的《詩經》，是怎樣為我們勾勒出當時政治行為體所處的國際圖景、交互形態及其外交輪廓，同時去發掘《詩經》自身如何內化為天下系統中一個重要的組成部分，發揮其獨特的華夏文化統合功能。



一、西周春秋時期的外交和國際關係格局：天下體系與四夷方國



按照西方定義，16-17世紀歐洲主權國家初步形成後，獨立的國家間關係才被稱為“國際關係”。①實際上，世界上不同地域在不同歷史階段都曾出現國家體系或準國家體系，像古印度、古希臘和文藝復興時期的意大利等。對於延續了五千年文明的中國來說，《詩經》作為真實史料的載體，反映出中國外交和國際關係最初的交互範圍是“天下”，最初的政治行為體主要是“方國”。