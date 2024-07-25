中評青年論壇：時代變局與時代觀

與會者合影 中評社香港7月25日電/中評智庫基金會 中國評論通訊社不久前在中評社香港總部召開座談會會，邀請中評智庫基金會研究員兼中評社採訪主任林艷、中評智庫基金會研究員兼中評社研究部主任束沐、中評智庫基金會高級分析師兼中評社工程技術部主任曹潤來、中評社北京記者站副站長海涵、中評智庫基金會副研究員兼中評社研究部副主任陳倩羚、中評社港澳部副主任盧哲、中評智庫基金會高級研究員暨中評社總編輯羅祥喜與會。座談會由中評智庫基金會研究員兼中評社國際部主任郭至君主持，中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號以《中評青年論壇：以哲學思維論時代變局》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



郭至君：開場白



從2016年8月伊始，不知不覺，我們的中評青年論壇包括這次已經舉辦了十五屆。中評青年論壇主題豐富、嘉賓多元：不僅中評智庫的優秀青年藉由此自創品牌活動對外展現了新一代青年人的研究、思考能力，也和來自香港、台灣、內地、國際的青年進行了多樣的交流，瞭解彼此的所思所想，作為生力軍為港、為國建言，為維護地區與世界和平獻計獻策。



今天，我們迎來第十五屆中評青年論壇，在座各位都或多或少有參與及主持這個品牌活動的經驗，也都在各自崗位上學習、思考、研究了較長時間，因此這次的主題我們不予限定，每個人根據自身工作領域與學習研究的經驗，來展現各自的思想高度和學術認知。我們先有請林艷發言。