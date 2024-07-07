走進未蘇灣：探尋城市與生態相結合的奧秘

刻有未蘇灣及題詞的海邊石頭。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月7日電（助理記者 李澤璇）“覆塊青青麥未蘇，江南雲葉暗隨車。”這是蘇軾在黃州臨皋亭寫下的詞句。在42公里外，“未蘇灣”正由此得名。7月2日，海峽兩岸媒體荊楚行參訪團一行在風和日麗的下午來到未蘇灣公園散步游覽。



兩年前，未蘇灣還叫孫家灣，是黃石的一個城中村。2023年初，孫家灣城中村整治更新改造項目正式啟動施工，是黃石第一個城中村城市更新項目。同年9月底，未蘇灣改造完成，初次對公眾開放。據官方統計，整個春節假期，未蘇灣遊客來訪量近80萬人次。



未蘇灣由蘇軾詞句獲名，在設計中也以蘇軾文化為魂，公園內隨處可見蘇軾的詞句，在保留原孫家灣的鄂東南古韵特色的同時還增添了特色元素，使得小鎮古韵悠悠、青春爛漫。公園分為商業街區、文旅街區和文旅雙創三個主要街道，兼顧休閑游覽、文創體驗、小吃美食等功能，既能滿足觀光的需求，還能滿足拍照打卡的需求。



參訪團一行從喚魚池前走過，看到湖水微漾，波光粼粼，湖畔的建築則完全由榫卯結構組成，輔以部分玻璃、花草等裝飾，充滿古韵。公園講解員介紹，喚魚池原本是孫家村村口的小水塘，經過清理和改造後變成了如今的模樣。



游玩過程中，不少記者被沙灘、燈塔、小火車道吸引，紛紛留下打卡紀念照。有記者感嘆，生態環保和永續發展是兩岸都非常關注的議題。未蘇灣改造項目完美體現了城市與生態的融合，非常希望這樣成功的城中村改造項目能在更多城市推廣。



