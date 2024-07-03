台青教師答中評：兩岸交流重在青年

湖北理工學院外國語學院特聘教授王建邦接受記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社黃石7月3日電（助理記者 李澤璇）7月2日中午，海峽兩岸媒體記者走進湖北理工學院校園，參觀大學生創新創業基地，與在讀的台籍博士生、教師座談交流。在交流中，湖北理工學院外國語學院教授王建邦接受中評社助理記者採訪時表示，兩岸交流重在青年，兩岸有深厚的文化聯結，希望有更多台灣青年能到大陸走走看看、親身體驗。



王建邦表示，兩岸人民的文化聯結十分深厚，他在第一次參觀辛亥革命博物館、瞻仰孫中山先生塑像時不禁流下了熱淚——這是兩岸人民共有的寶貴歷史記憶。



在他看來，青年是兩岸交流的重要組成部分，也是兩岸增進理解的重要介質。王教授認為，基於他到大陸游玩、就業、安家的經歷，增進青年交流最直接的方式就是“鼓勵、支持台灣青年到大陸來走走看看”，讓台灣青年在觀賞大陸美麗風光的同時，交到大陸的朋友。“青年人的友誼是十分單純的”，王建邦說，“打破兩岸青年的隔閡，在他們中間建立良好的關係也是推進兩岸融合的重要手段。”



問及對台灣青年的期許，王教授說，他希望能更多地引導台灣青年把眼界打開，多多體會同一個中華文化體系中不同的生活方式，“以此為基礎去追本溯源，最終從源頭上理解、認同中華民族的概念”。



湖北省的兩岸學生、學術交流氛圍十分濃厚，據湖北省台辦相關負責人介紹，目前累計有超過一千名台生在鄂求學，湖北省累計聘請130多位台灣教授到湖北高校任教。

