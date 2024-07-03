兩岸記者走進產業合作區，共同感受台企成長

兩岸記者一同參訪超穎電子工業園區。（中評社 李澤璇攝） 中評社黃石7月3日電（助理記者 李澤璇）7月2日，雨後初晴，“海峽兩岸媒體荊楚行”活動首站來到湖北黃石海峽兩岸產業合作區，參訪當地PCB行業台企代表超穎電子和滬士電子工業廠區，參觀工廠工藝車間，並與企業相關負責人交流。



據台辦相關負責人介紹，湖北海峽兩岸產業合作區於2018年7月獲批設立，下設武漢、黃石、仙桃三個產業園。截至2023年底，一區三園共進駐162家台企，投資總額超107億美元，占全省台商投資總額的31.2%，已初步形成先進產業主導、要素配置優化、產業融合發展的台資聚集高地。黃石產業園依托黃石經濟技術開發區設立，是台資電子信息產業發展的新熱土。



滬士電子是第一家進駐黃石產業園的電子信息企業，主導產品廣泛應用於通訊設備、汽車、工業設備、數據中心、網通、微波射頻、半導體芯片測試等多個領域，近幾年在人工智能和AI應用方面亦有所布局。據滬士電子行政總監湯建華介紹，滬士電子黃石工廠目前有2500餘名工人，2023年營業額近20億元人民幣。兩岸記者參觀了工藝車間，瞭解了電路板的部分生產環節，參訪過程中“偶遇”的人工智能無人駕駛運送機器人也引起了記者們的興趣，紛紛與它拍照留念。



滬士電子行政中心總經理高劍輝介紹，在黃石建設廠區最初是基於“立足中國、放眼世界”的考量。在籌備期，滬士電子提出需要配備大容量、高運轉能力的廢水處理系統，以滿足電子信息產業的重金屬廢水處理需求，“黃石市委政府給予了充分的支持，在工廠試產前修建起了以滬士電子為主的、長達28公里的污水處理管線，污水處理能力達到18噸”，最後慢慢建立起了完善的PCB上下游產業鏈。



湯建華表示，歡迎更多PCB行業的台企到大陸、到黃石建廠發展。“大陸的市場氛圍非常好，更多同行的交流與競爭也會讓我們的行業發展越來越好。”他說。



超穎電子於2015年來到湖北黃石，於2017年實現量產。據超穎電子黃石廠區總經理蔡宗龍介紹，黃石工廠作為超穎電子的重要生產基地之一，專注於高端汽車電路板的研發與生產，目前黃石工廠相關汽車產品的銷售額占到公司總營收的六成以上。在蔡總經理的帶領下，兩岸記者一起參觀了部分工藝車間和展示的歷代電路板樣品。



當中評社助理記者問到關於兩岸在電子信息產業合作方面的前景時，蔡宗龍表示，兩岸在電子信息產業方面的合作是非常緊密的。雖然同行間存在競爭關係，但從總體上來看還是合作的關係。他介紹，在整個亞洲區和整個電子信息行業，台灣跟大陸兩岸的體量最大的。不管未來因為產品世代交替或是企業的戰略目標而發生轉移，在國內極大的市場的需求之下，合作的前景是不會變的。

