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伊朗代總統：期待同中方進一步深化各領域合作
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2024-07-02 17:40:16
中評社香港7月2日電／伊朗代總統穆赫貝爾7月1日表示，伊朗高度重視發展伊中關係，期待同中方進一步深化各領域合作。
新華社報導，穆赫貝爾當天接受中國新任駐伊朗大使叢培武遞交國書。穆赫貝爾表示，伊朗將為叢培武履職提供全力支持，希望兩國關係取得更大發展。
叢培武表示，願同伊方各界朋友一道，全力落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中伊關係和各領域合作發展。
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