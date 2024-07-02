韓國6月CPI同比上漲2.4%

中評社香港7月2日電／韓聯社報導，韓國統計廳2日發佈的“2024年6月消費者物價動向”資料顯示，韓國6月居民消費價格指數（CPI）為113.84，同比上漲2.4%，漲幅創下去年7月（2.4%）以來的最低水準。



今年1月CPI漲幅為2.8%，2至3月升至3.1%，4月起跌至3%以下。按品目看，上月農畜水產品價格上漲6.5%，其中農產品價格大漲13.3%，水產品（0.5%）和畜產品（-0.8%）價格保持穩定。蘋果（63.1%）、梨（139.6%）等水果價格仍居高不下，紫菜（28.6%）價格漲幅創下自1987年12月（34.6%）以來最高水準。



在低基數效應的作用下，上月石油類產品價格上漲4.3%，漲幅較一個月前（3.1%）有所擴大，創下2022年12月（6.3%）以來的新高。外出就餐物價上漲3%，但加工食品價格漲幅1.2%，較一個月前（2%）有所收窄，為2021年2月（1.2%）以來最低水準。



農產品對物價上漲的貢獻率為0.49個百分點，個人服務和石油產品對物價上漲的貢獻率分別為0.93個百分點和0.16個百分點。



另外，扣除食品和能源價格的核心消費價格指數上漲2.2%。反映百姓對物價變化實際感受的生活物價指數（相當於百姓體感指數）同比上漲2.8%。