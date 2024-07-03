中法建交60週年 民建聯將在港辦展從史看今

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）今年是中國與法國建交60周年。民建聯7月2日舉行記者會宣佈，將舉辦於7月6日至8月4日期間，於香港中環廣場舉行“中法建交60週年──從北京巴黎歷史看發展”展覽，展現中法兩國交流的人文歷史。主辦方表示，相關展覽費用全免，歡迎家長攜同子女到場觀看展覽，相信該展覽是一個很好的學習歷史和瞭解國情的機會。



負責統籌“中法建交60週年──從北京巴黎歷史看發展”展覽的民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎當天在記者會上表示，“中法建交60週年──從北京巴黎歷史看發展”展覽將於7月6日下午舉行開幕禮，屆時特區政府政務司司長陳國基、法國駐港總領事館代表、外交部駐港特派公署代表將擔任主禮嘉賓。



據介紹，此次展覽將共展出超過80件展品，透過北京古地圖/卷軸圖、中國歷史圖片、巴黎古地圖、法國歷史圖片及拿破崙四世古典八音盒等，回顧自古時起北京和巴黎的面貌及中法文化交流情況。展品中有早於清朝康熙皇帝開始，由法國傳教士白晉等人和當時中國的天文地理官員用新技術繪測的中國地圖；亦有展品展示法國傳教士等在17世紀已深入研究易經，至18世紀初有法國科學家提到易經對其發表的科學論文有重大貢獻。