沖繩另有3起美軍相關性侵案件未公佈

中評社香港7月2日電／共同社報導，有關駐沖繩美軍士兵兩起性侵案件接連曝光的問題，2日獲悉，去年以來沖繩縣警方查處的美軍士兵等案件中，另有3起未公佈的性侵案件。根據縣警方刑事部長安里准1日在縣議會美軍基地相關特別委員會會議上的答辯內容，去年以來未公佈的性侵案件總計有5起。



辦案相關人士稱，新曝出的3起分別是美軍工作人員和海軍陸戰隊員的各1起“不同意性交”案件，海軍陸戰隊員的1起“強制性交”案件（去年7月起該罪名改為“不同意性交”），3起均沒有被起訴。縣警方稱在以前的縣議會特別委員會會議上進行了報告。



縣警方的一貫做法是在大約每3個月召開一次的特別委員會會議上，就涉案美軍相關人士彙報罪名和數量。嫌疑人姓名、單個案件的發生日期和時間、內容等則未作說明。



安裡1日在特別委員會會議上就上月曝出的兩起案件回答稱，未報導和未向縣方通報的理由是“保護性犯罪受害者的隱私”、“考慮到對公審的影響作出了判斷”等。據稱由縣警方一把手、本部長鐮谷陽之以下的幹部作出了決定。



縣警方一名幹部面對採訪稱：“已在特別委員會會議上報告，作為辦案機構已妥當處理。也沒有隱瞞縣方的意圖。”



上月曝出的兩起案件均是通過當地媒體的報導獲悉。在縣內，對於外務省明明接到美方聯絡卻未向縣方通報的做法，出現了強烈批評聲。