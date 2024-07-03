李家超：CEPA措施集中本港優勢服務領域

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者時表示，國家商務部與特區政府完成CEPA下進一步開放服務貿易的磋商，新開放的措施集中在香港特別具優勢的服務業領域，例如法律、金融、建築和相關工程、檢測、認證等。現時雙方相關部門正盡快敲定新協議文本，完成報批後會正式簽署實施。



李家超表示，國家商務部與特區政府就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架，磋商內地對香港進一步開放服務貿易的新措施，大致已達成共識。這次新開放的措施將集中於香港特別具優勢的服務領域，例如法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等。當中包括放寬業務範圍的限制，以及便利香港企業和專業人士在內地發展業務，香港企業和專業人士在內地開設企業和發展業務可獲得更優惠待遇。現時，雙方相關部門正盡快敲定新協議的文本，完成報批後將正式簽署和實施。特區政府屆時會公布具體內容。



李家超亦表示，CEPA是內地與香港之間的安排，一直是國家重要的惠港政策之一。自己在2023年《施政報告》中承諾會積極尋求豐富CEPA的內容，很高興我們與國家商務部就內地對香港進一步開放服務貿易的新措施達成共識。21年來，CEPA不單促進香港的專業服務和優質產品走進內地市場，亦協助內地企業“走出去”。



