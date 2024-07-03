快評：大陸海警登檢帶回台船　執法大動作

中評社快評／大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，台方寡不敵眾，救援失敗。



現場為金門外海北碇島附近海域，澎湖籍漁船“大進滿88號”當時在作業，附近還有其他數十艘澎湖籍漁船，見狀嚇得鳥獸散。媒體引述不具名人士指出，現下大陸正是“休漁期”，澎湖漁船駛入距離大陸沿岸20幾海浬、俗稱“大陸腳”處下網，大陸海警趁機“殺雞儆猴”。



大陸方面尚未公布登檢並帶回澎湖籍漁船“大進滿88號”的過程及原因。今年2月14日金門惡性撞船事件發生後，大陸在廈金海域開展常態化執法巡查。6月25日，4艘大陸海警船直驅金門海域，一度距金門金灣鎮海邊僅5海浬。



“大進滿88號”船上的洪姓船長是澎湖西嶼人，另有多名外籍移工。台灣“海巡署”稱，本案“大”船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、“漁業署”透過兩岸管道協調陸方。



大陸海警登檢並帶回台船，是執法大動作，背景、事由都很清楚。近期民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂、不斷進行挑釁對抗，大陸更強勢反擊，是意料中事。澎湖有漁民認為，近期兩岸關係緊張，大陸海警帶走澎湖漁船，是對賴清德的一種報復。



大陸海警登檢並帶回台船，可能僅僅是開始，大的動作還在後頭。民進黨當局不斷挑釁對抗，須為由此造成的後果負責。