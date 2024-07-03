中評關注：美海軍陸戰隊重整聚焦對付中國

美國海軍陸戰隊在澳大利亞演練氣艇登陸 五角大樓圖 中評社華盛頓7月2日電（記者 余東暉）美國海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）承認，目前海軍陸戰隊尚未能適於“威懾並在必要時擊敗”中國的任務。他宣稱重整美海軍陸戰隊，使之成為第一島鏈之內的“內圈部隊”，部署三支“瀕海作戰團”，以遠程火炮、精確打擊、無人器具等形成在西太平洋聚焦對付中國的能力。



這位美國海軍陸戰隊最高指揮官和美軍參謀長聯席會議成員2日在美國智庫布魯金斯學會與該學會高級研究員歐漢龍（Michael O’Hanlon）對話，談論美國海軍陸戰隊軍力建設和調整的構想，主要話題是如何建構美國海軍陸戰隊在西太平洋的對華威懾力。



史密斯宣稱，美國海軍陸戰隊以美國“國防戰略”為指導，期望能夠威懾並在必要時擊敗中國的“緊迫威脅”。“我們現在最適合這樣做嗎？答案是否定的。我們不是。如果我們不改變，我們就會有最好看的設備卻從山上被趕下來。”史密斯承認道。



史密斯表示，美國海軍陸戰隊要考慮如何使美軍聯合部隊能夠克服中國武器系統的先進射程？如何成為“內圈部隊” （inside force）？他說：“因為如果你在房子外面試圖踢開門，會有人受傷，那是踢門的人。如果你已經在房子裡，會有人受傷，但將是住在房子裡的人。”他的意思是，中方在衝突中將努力切斷海上交通線，使美軍無法通過，而美國海軍陸戰隊必須成為進入對方武器交戰區的“內圈部隊”，才能威懾對手。