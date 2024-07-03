李強在江西檢查指導防汛工作

7月1日至2日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在江西九江檢查指導防汛工作。這是7月1日，李強在九江市牛腳蕪圩堤與應急值守人員交流。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強7月1日至2日在江西九江檢查指導防汛工作。他強調，當前正值主汛期，防汛進入關鍵階段，習近平總書記十分關注汛情災情發展，非常牽掛群眾安危，多次作出重要指示。我們要深入貫徹落實，進一步強化風險意識、底線思維，堅持防患於未然，立足防大汛、搶大險、救大災，層層壓實責任、強化協調配合，毫不鬆懈做好防汛搶險救災各項工作，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。



李強來到位於長江和鄱陽湖交匯處的湖口水文站，瞭解長江、鄱陽湖防汛備汛工作，察看江湖水情，詳細詢問水位、流速等水文監測情況。李強說，預報預警是防災避險的第一道防線，要充分應用信息科技手段，加強部門聯合會商和滾動研判，盡量拉長預報期、多給提前量、提高精準度。李強走上牛腳蕪圩堤，聽取長江堤防治理加固情況介紹，察看防汛物資儲備，與應急值守人員交流。李強向大家表示問候和感謝。他說，不怕有險情、就怕沒發現，越是風大雨大越要加強堤防巡查防護，對險工險段等薄弱環節要增派人手、加密頻次，備足搶險物資，做到險情早發現、早應對。

