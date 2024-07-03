十八屆三中全會以來國防和軍隊改革成就綜述

2019年10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。這是領導指揮方隊接受檢閱。（圖源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，人民軍隊改革強軍的偉大征程上，又迎來一個載入史册的重要時刻——



2024年4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會在北京八一大樓隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞，代表黨中央和中央軍委向信息支援部隊全體官兵致以熱烈祝賀。



授旗儀式後，習近平致訓詞。他指出，調整組建信息支援部隊，是黨中央和中央軍委從強軍事業全局出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防和軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義。



根據中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關係。



改革，是實現中國夢、強軍夢的時代要求，是強軍興軍的必由之路，也是決定軍隊未來的關鍵一招。



黨的十八屆三中全會以來，人民軍隊堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，以黨在新時代的強軍目標為引領，全面實施改革強軍戰略，深入破解長期制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，深化國防和軍隊改革取得歷史性成就，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新，在中國特色強軍之路上邁出堅定步伐。



改革推動強軍，強軍支撐強國。站在新的歷史起點上，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，實現整體性革命性重塑的人民軍隊，正闊步邁向世界一流，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

