李鴻忠：把牢保護黃河流域生態基準線

中評社北京7月3日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠6月30日至7月2日率全國人大常委會執法檢查組在山西進行黃河保護法執法檢查。他強調，要堅持以習近平生態文明思想為指導，完整、準確、全面貫徹落實習近平總書記關於黃河流域生態保護和高質量發展的重要論述精神，堅持把保護黃河流域生態作為基準線，有力推動黃河保護法深入貫徹實施。



執法檢查組在太原聽取山西省政府貫徹實施黃河保護法情況匯報，赴運城、臨汾進行實地檢查。在運城市萬榮縣、河津市，查看黃河流域生態保護治理和汾河入黃水質情況，瞭解黃河生態廊道建設、呂梁山山體修復等工作進展。到臨汾市吉縣、洪洞縣，檢查防洪、工業水污染防治等工作，瞭解古賢水利樞紐工程建設項目，調研保護傳承弘揚黃河文化等情況。



李鴻忠指出，山西省深入學習貫徹習近平總書記四次考察山西時的系列重要講話、重要指示精神，認真執行黃河保護法等法律，著力推進汾河綜合治理，堅持不懈抓好水土保持和污染防治工作，在實施黃河流域生態保護和高質量發展戰略上取得積極成效。



李鴻忠強調，習近平總書記提出堅持把保護黃河流域生態作為謀劃發展、推動高質量發展的基準線，為沿黃各省、區發展指明了方向，提供了根本遵循。要切實提高政治站位，嚴格落實法律規定，不折不扣落實法定職責，加強監管執法工作，嚴肅查處違法行為。要突出問題導向，因地制宜探索創新實施法律的具體舉措，一體推進黃河流域生態保護修復、污染防治、水資源節約集約利用、水沙調控等工作，加強黃河歷史文化遺產、紅色文化保護傳承，不斷提升高質量發展水平。要在黨委領導下，強化地方立法、執法、司法、普法的協同，構建高效實施法律的工作機制，形成法治合力。