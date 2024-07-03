國台辦：挑戰一個中國原則必受懲罰必定失敗

中評社北京7月3日電／據新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華2日答記者問表示，大陸方面發布實施依法懲治“台獨”頑固分子司法文件，不針對廣大台灣同胞。民進黨政客故意將廣大台灣民眾與“台獨”頑固分子混為一談，企圖借機恐嚇民眾、綁架民意，拉台灣民眾為“台獨”墊背，居心險惡。事實證明，已經有越來越多的台灣民眾，特別是台灣青年不再受民進黨當局欺騙、裹挾，不願意“被台獨”，以各種方式表達要與“台獨”頑固分子切割。他們要求民進黨當局解除對兩岸交流的限制阻撓，希望能夠安心順暢往來兩岸。



有記者問：對於大陸日前出台《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，民進黨當局妄稱“兩岸互不隸屬”，大陸對台灣沒有“司法管轄權”，並恐嚇稱“90%以上民眾都可能受到波及”，刻意把赴大陸及港澳地區旅遊警示提升到“橙色”。島內輿論認為民進黨當局此舉導致兩岸惡意螺旋上升。對此有何評論？陳斌華回應中作上述表示。



陳斌華指出，民進黨當局這些做法完全是罔顧事實、顛倒黑白，是對大陸惡意的污蔑和抹黑，是對台灣民眾赤裸裸的欺騙和恐嚇。



陳斌華指出，依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合理合法。台灣是中國的一部分，國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。衹有依法嚴懲“台獨”分裂犯罪，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉。凡是以身試法的“台獨”頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。



陳斌華說，我們再次強調，依法嚴懲“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清“台獨”的危害性、欺騙性，堅決反對“台獨”分裂，以實際行動維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。我們一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，增進對大陸的瞭解，共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族偉大復興偉業。