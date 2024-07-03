學習｜侵害群眾利益行為如何認定和處理

江蘇省高郵市紀委監委聚焦群眾最關心最直接最現實的利益問題，將刁難群眾、吃拿卡要等問題作為整治重點，聯合市場監督管理等部門組成督查小組，通過“四不兩直”方式開展監督檢查。圖為近日，督查小組在市區內菜場走訪群眾瞭解情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，全心全意為人民服務是中國共產黨的根本宗旨。習近平總書記強調，“對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。”《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）對哪些侵害群眾利益的行為作出了處分規定？超標準、超範圍籌資籌勞、攤派費用在認定時需重點把握哪些方面？在辦理涉及群眾事務時刁難群眾、吃拿卡要與索賄如何區分？克扣群眾財物與貪污、侵占公私財物等行為有何不同？我們特邀紀檢監察幹部進行討論。



《條例》對哪些侵害群眾利益的行為作出了處分規定，超標準、超範圍籌資籌勞、攤派費用在認定時需重點把握哪些方面？



吳國和：新修訂的《條例》緊緊圍繞習近平總書記和黨中央關於切實維護群眾利益的重要要求，堅持人民至上的根本價值取向，聚焦民生痛點堵點難點和侵害群眾利益問題新動向新表現，進一步完善群眾紀律要求。《條例》第一百二十二條對侵害群眾利益行為列出“負面清單”，作出處分規定，主要包括：一是超標準、超範圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，加重群眾負擔；二是違反有關規定扣留、收繳群眾款物或者處罰群眾；三是克扣群眾財物，或者違反有關規定拖欠群眾錢款；四是在管理、服務活動中違反有關規定收取費用；五是在辦理涉及群眾事務時刁難群眾、吃拿卡要；六是其他侵害群眾利益行為。該條第二款將“扶貧領域”侵害群眾利益行為調整表述為“鄉村振興領域”侵害群眾利益行為，作為從重或加重處分情形，督促黨員幹部在鄉村振興工作中把責任扛在肩上、抓在手上，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸，助推鄉村振興高質量發展。



此外，實踐中少數黨員幹部不尊重群眾意願和經營自主權，以“調整產業結構”“造福群眾”等理由，擅自替群眾做主、代群眾決策，甚至搞強迫命令。對此，《條例》第一百二十三條規定了對幹涉生產經營自主權行為的處分。這些規定有助於增強黨員幹部的宗旨意識和群眾觀念，確保黨的各項工作始終堅持以人民為中心。



實踐中，對於這些侵害群眾利益的行為，一方面要嚴肅查處，形成震懾。同時，持續通報曝光，增強群眾對反腐敗工作的信心和支持；另一方面要強化對黨員幹部的監督，防止利用職權欺壓群眾，暢通投訴舉報渠道，鼓勵群眾舉報欺壓行為，保障群眾權益。



裘春華：超標準、超範圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，加重群眾負擔，是侵害群眾利益的主要表現之一。

